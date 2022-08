Centrodestra nel caos, anche Di Sandro rinuncia alla candidatura: «Uno schifo». Della Porta al suo posto

«Ho rinunciato a candidarmi, in polemica anche con il mio partito». Paduano al proporzionale Camera

A poche ora dal termine ultimo per la consegna delle candidature, previsto per questa sera, lunedì 22, alle 20, il centrodestra molisano continua ad essere sempre più nel caos.

Le candidature sugli uninominali imposte da Roma di Cesa alla Camera e Lotito al Senato, non sono andate giù agli esponenti locali dei partiti che stanno rinunciando alla corsa sul proporzionale.

Dopo il passo indietro di Salvatore Micone, è la volta di Filoteo Di Sandro.

«Dopo lo schifo che hanno fatto per la scelta delle candidature in Molise ho rinunciato a candidarmi, in polemica anche con il mio partito.

Il nostro territorio perde due rappresentanze parlamentare sicure a favore di personaggi esterni (Cesa e Lotito) che non rappresenteranno affatto tutti noi e le esigenze del nostro martoriato Molise.

Spero e mi auguro che i cittadini elettori molisani sapranno scegliere bene.»

La scelta di Di Sandro è maturata nella nottata quando sono giunte le liste ufficiali da Roma. Di Sandro si è ritrovato spostato al proporzionale Camera e così ha deciso il passo indietro.

Al suo posto al proporzionale del Senato è stato scelto Costanzo Della Porta, invece a quello della Camera è finito Paduano.