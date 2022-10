Centrodestra, la formazione parlamentare è pronta: “Ora è il tempo del fare”

I neo eletti Lotito, Della Porta, Cesa e Lancellotta – che ha glissato sulle voci che la vogliono ministra dello Sport – hanno incontrato amministratori, cittadini e simpatizzanti a Campodipietra in vista della prima riunione delle Camere che si terrà il prossimo 13 ottobre

“Eravamo fiduciosi, ma preoccupati perché con le elezioni non c’è mai la certezza assoluta del risultato. Abbiamo vinto in 120 comuni su 136 e in alcuni abbiamo anche superato il 50%. Dunque, i giochi sono fatti e ora bisogna mettersi al lavoro”. Parole e musica del segretario regionale dell’Udc, Teresio Di Pietro, per le orecchie del centrodestra molisano, riunito al centro sportivo M2 di Campodipietra, per festeggiare la delegazione parlamentare appena eletta con un risultato pieno: Claudio Lotito (Forza Italia) e Costanzo della Porta (Fratelli d’Italia) al Senato e Lorenzo Cesa (Noi Moderati) ed Elisabetta Lancellotta (FdI) alla Camera.

I due rami del Parlamento, appunto, si riuniranno il prossimo 13 ottobre per i primi adempimenti, tra cui la costituzione delle commissioni e l’elezione dei presidenti cui seguirà il giro di consultazioni del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, per il conferimento dell’incarico al premier per la formazione del nuovo governo. Interpellata sul tema, la neo deputata Lancellotta ha risposto così ai rumors che la indicano quale possibile ministra dello Sport: “Ho saputo della notizia dal giornale (Il Quotidiano del Molise, ndr), ma chiaramente non posso dare una risposta diretta. Dico solo che lavorerò per lo sport e per il suo rilancio in Molise in cui ci sono grandi talenti ed enormi potenzialità per emergere”. Per il resto, la formazione parlamentare ha parlato con una voce rispetto alle priorità per la regione, quali la sanità con la richiesta di azzeramento del debito e l’aumento dei fondi derivanti dal riparto nazionale, lo spopolamento e l’ammodernamento delle infrastrutture viarie e digitali.

