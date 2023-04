Centrodestra, ipotesi Contucci: «Sono lusingata». Scala posizioni Pallante, si decide giovedì

Il nome del sindaco di Montenero è stato portato sul tavolo della coalizione dal senatore Della Porta, amico e collega sindaco. L’assessore ai Trasporti in pole se FdI rivendicherà la candidatura

Un profilo che potrebbe mettere d’accordo tutti. Donna, moderata, amministratrice, volto nuovo e proveniente dal Basso Molise, territorio che rivendica rappresentanza. Il suo nome è stato portato sul tavolo della coalizione, come riferito, nell’ultimo summit romano che si è tenuto il 19 aprile, dal senatore di Fratelli d’Italia Costanzo Della Porta. Alla richiesta di totale rinnovamento avanzata dall’onorevole Patriciello, il parlamentare molisano ha proposto il sindaco di Montenero di Bisaccia. Che sembra aver trovato una base di apprezzamento. Da sempre vicina e amica di Costanzo Della Porta, con il quale ha lavorato e lavora a stretto contatto essendo due sindaci di comuni vicini come Montenero e San Giacomo degli Schiavoni. Seppur provengano da storie politiche diverse, la Contucci è una centrista, vicina all’ex assessore Vincenzo Niro, Della Porta da sempre in Fratelli d’Italia.

Il suo nome, pertanto, accontenterebbe i centristi della coalizione e nello stesso tempo Fratelli d’Italia, partito di maggioranza in Italia e in Molise, godendo della stima e dell’apprezzamento del senatore Della Porta.

A giocare a suo favore anche l’essere donna, volto nuovo della politica regionale e la provenienza territoriale. Il Basso Molise, come noto, rivendica la candidatura dopo un trentennio di assenza dal vertice della Regione.

«Non sono stata contatta da nessuno – ha esordito Simona Contucci, avvicinata telefonicamente – non so come sia nata la cosa e per il momento faccio il sindaco. Sono lusingata perché vuol dire che c’è l’apprezzamento e il riconoscimento del lavoro che io e la mia squadra stiamo conducendo sul territorio». Non si sbottona più di tanto il primo cittadino di Montenero, ma non smentisce l’eventualità. Che, però, deve ancora trovare la convergenza di tutta la coalizione, dopo i necessari passaggi romani, prima di diventare un’ipotesi concreta.

In campo restano sempre i nomi di Francesco Roberti, sindaci di Termoli, degli esponenti di Fratelli d’Italia, Iorio e Pallante, e del Rettore dell’Unimol, Luca Brunese. Tra questi, al momento, sembra aver scalato posizioni l’assessore ai Trasporti. A dare le carte al tavolo, come riportato, è Fratelli d’Italia, con Donzelli, braccio destro della Meloni, e con i parlamentari molisani Della Porta e Lancellotta. Sul nome di Pallante ci sono ancora delle resistenze, ma alla fine se il partito rivendicherà la presidenza, il suo nome potrebbe essere quello giusto.

I nodi dovrebbero essere sciolti giovedì quando è in programma un nuovo incontro a Roma con la stessa delegazione che si è riunita nelle scorse settimane. dim