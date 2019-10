Centrodestra in piazza, a Roma con Salvini anche il governatore Toma (FOTO)

A Roma oggi, sabato 19 ottobre, la manifestazione del centrodestra e l’adunata per l’“Orgoglio italiano” in piazza San Giovanni. Il giorno in cui Matteo Salvini ha rilanciato l’offensiva al governo e prova a risalire la china dopo il ko del Papeete. Nel mirino della giornata c’è il governo giallorosso di Giuseppe Conte e in particolare le misure economiche, sulle quali da giorni battono gli slogan di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia. Slogan e temi che vengono riproposti nella giornata di oggi.

A Roma anche il governatore del Molise Donato Toma che è stato immortalato, nella foto che proponiamo in apertura, insieme al leader Salvini e a tutti i presidenti di Regione del centrodestra che governano in Italia.

Nella foto da sinistra: Marco Marsilio (Abruzzo), Christian Solinas (Sardegna), Alberto Cirio (Piemonte), Maurizio Fugatti (Provincia autonoma di Trento), Attilio Fontana (Lombardia), Donato Toma (Molise), Matteo Salvini, Luca Zaia (Veneto), Giovanni Toti (Liguria), Nello Musumeci (Sicilia), Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia).