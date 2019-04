Centrodestra in fibrillazione, la Lega lascia le trattative

REDAZIONE

CAMPOBASSO

Centrodestra in fibrillazione. A meno di un mese dalla presentazione delle liste il tavolo regionale è ancora impegnato a trovare la convergenza sul programma. Candidato e programma dell’unità: è questo a tenere banco. C’è chi dice che l’impasse in cui è caduto il centrodestra dopo la notizia dell’accordo nazionale tra i big di Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia sulle amministrative a Campobasso e Termoli, potrebbe terminare con un altro nome in quota Lega, che non sia quello di Alberto Tramontano. E chi addirittura avanza l’ipotesi di una inversione di caselle, con la Lega a Termoli ed Aldo De Benedittis (assessore comunale durante l’amministrazione di Luigi Di Bartolomeo) a Campobasso. Ma di nomi ieri sera non si è proprio parlato. La Lega non ha preso parte al tavolo regionale. Pare, ancora una volta, per via della presenza delle consigliere regionali Aida Romagnuolo e Filomena Calenda, espulse dal partito del Caroccio per volontà del leader Matteo Salvini. Nella rosa dei candidati ufficiali a sindaco di Campobasso restano quelli di Corrado Di Niro, Francesco Pilone, Francesco Del Greco.

Al momento i partiti e le civiche, capitanate dal governatore Donato Toma, sono alle prese con la stesura del programma. «Io voglio condividere il candidato di Campobasso e di Termoli – dice l’assessore regionale Vincenzo Niro, leader del Ppi – e me ne assumo la responsabilità politica. Bisogna vedere se si trova la strada comune su alcuni punti programmatici», aggiunge. Intanto iniziano giorni caldi per il centrodestra che tra domani e lunedì potrebbe scoprire le carte ufficiali e chiudere le trattative in vista delle elezioni amministrative del 26 maggio.