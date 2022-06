Centrodestra in conclave a Isernia, prevale il “no” a Toma

Solo la Tartaglione non si pronuncia e Micone si autocandida

Due i risultati più tangibili della prima riunione del Centrodestra in vista delle Regionali 2023: tutti i partiti, ad eccezione di Forza Italia, si sono espressi per il superamento dell’esperienza Toma e l’Udc di Salvatore Micone ha ufficialmente rivendicato la candidatura alla presidenza, giustificandola con la premessa che tutti i seggi alle politiche saranno sicuramente assegnati da Roma ai tre partiti maggiori: Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega. A quel punto l’Udc potrebbe sicuramente chiedere la presidenza della Regione Molise per un suo esponente. Presenti alla riunione, che si è tenuta all’Europa di Isernia, Filoteo Di Sandro, Annaelsa Tartaglione, Michele Marone e Salvatore Micone. Prossimo appuntamento a fine mese, quando saranno invitati anche i rappresentanti dei Popolari di Vincenzo Niro, le associazioni e i movimenti civici. Ma sull’esito dell’incontro incombe sempre l’incognita delle sorti della coppia Toma-Pallante, con quest’ultimo che potrebbe avere qualche asso nascosto nella manica.