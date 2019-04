Centrodestra, i movimenti civici chiedono di sedersi al tavolo con Toma

CAMPOBASSO

I movimenti civici che hanno aderito alla coalizione di centrodestra per le Amministrative al Comune di Campobasso del prossimo 26 maggio in una nota a firma di Angelo Santoro (Campobasso del Futuro), Massimo Trivisonno (Campobasso Al Centro), Lorenzo Cancellario (Democrazia Popolare) e Erica Palmisciano (Popolo per la Famiglia), comunicano di aver chiesto al Presidente Toma, di essere invitati e, quindi, prender parte al tavolo di concertazione per la scelta e l’ufficializzazione del candidato sindaco della città capoluogo di regione.

«L’esigenza di prender parte a un incontro così importante – si spiega nella nota – nasce dalla necessità democratica di far prender parte i cittadini, che si sono messi in gioco nella contesa elettorale, di una decisione così importante, rendendo tutti protagonisti e consapevoli delle strategie per far tornare a vivere la città di Campobasso».