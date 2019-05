Centrodestra e M5S al ballottaggio, Gravina: «Ci aspettavamo un buon risultato. Il 9 sfida importante»

CAMPOBASSO

«Ci aspettavamo di fare un buon risultato. All’inizio c’era un po’ di tensione, poi mi sono un po’ rilassato quando il divario di voti si allungava. Il nostro punto di forza sono stati 5 anni di esperienza in Consiglio comunale. Abbiamo dimostrato competenza, non solo opposizione ma anche proposta. E mi auguro chge questo sarà apprezzato anche più avanti, proprio perchè tra 15 giorni dobbiamo affrontare una sfida importante e a questo punto decisiva. Spero che anche nel mio piccolo sono riuscita a dare qualcosa in più. É prematuro al momento parlare di eventuali “apparentamenti”. Ttuttavia è un’ipotesi che potremmo prendere in considerazione».

Queste le dichiarazioni a caldo del candidato sindaco del Movimento 5 Stelle Roberto Gravina che dopo un lungo testa a testa con il candidato del centrosinistra Antonio Battista ha avuto la meglio e andrà al ballottaggio il prossimo 9 luglio con la candidata sindaco del centrodestra Maria Domenica D’Alessandro.