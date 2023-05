Centrodestra, due sondaggi per scegliere il candidato: ecco i nomi sottoposti al gradimento dei molisani

Sono partiti nella giornata di oggi, giovedì 4 maggio, le rilevazioni di Euromedia Research e di un altro istituto

Due sondaggi, commissionati ad altrettanti istituti demoscopici, uno dei quali è Euromedia Research della Ghisleri, per favorire la scelta del candidato presidente della coalizione di centrodestra. E’ evidente che il risultato dei due sondaggi non sarà dirimente, ma darà un’indicazione che sarà valutata per la scelta definitiva. La decisione è stata assunta dal coordinatore di Forza Italia Claudio Lotito, dopo numerose pressioni, in seguito alle resistenze riscontrate nel partito Azzurro sul nome di Francesco Roberti. Il sindaco di Termoli resta il favorito, ma ha incontrato, come già riferito, alcuni veti, tra i quali quello dell’ex assessore Nicola Cavaliere. «C’è la necessità – si sussurra in Forza Italia – di rispettare la volontà degli elettori».

Due, però, le motivazioni che avrebbero portato alla decisione di ricorrere ai sondaggi come elemento di valutazione: la prima sarebbe quella di rafforzare la figura di Roberti, candidato in pectore, mettendo a tacere in tal modo le voci interne di dissenso. La seconda, invece, sarebbe opposta: fare in modo di bruciarlo attraverso le rilevazioni.

Fatto sta che oggi i molisani hanno iniziato a ricevere le telefonate degli istituti demoscopici. Nel primo sondaggio gli esponenti politici che vengono sottoposti al gradimento dei molisani sono Roberti, Cavaliere, Iorio, Brunese e Niro. Nel secondo vengono ripetuti i primi quattro nomi e al posto di Niro c’è Valente di Azione. Quest’ultimo potrebbe essere un tentativo di attrarre i moderati nel campo del centrodestra.

Domani sera dovrebbero esserci i risultati dei sondaggi e il candidato presidente del centrodestra potrebbe essere svelato dal senatore Lotito durante la convention di Forza Italia che si terrà domani e sabato (5 e 6 maggio) a Milano. mdi