Centrodestra, dopo i partiti si incontrano anche le civiche. Dal tavolo una fumata nera

REDAZIONE TERMOLI

Non solo il tavolo “ufficiale” dei partiti dal quale è venuta fuori una rosa di tre nomi che adesso passeranno all’attenzione del comitato regionale, a Termoli continuano gli incontri all’interno del centrodestra per cercare la quadra e il nome giusto in vista delle amministrative del 26 maggio. E così, dopo l’incontro tra i partiti anche le liste civiche hanno deciso di muoversi e sedersi attorno a un tavolo dal quale, però, è uscita una fumata nera. A renderlo noto è stato il movimento civico “Termoli nel futuro”. «Ieri sera – si legge in una nota stampa – il tavolo delle liste civiche del centrodestra si è incontrato per discutere dell’attuale situazione politica e delle elezioni comunali di Termoli in programma il prossimo maggio. La coalizione ‘Termoli nel Futuro’ è stata invitata a prendere parte alle discussioni, assieme ad altre quattro civiche. La riunione è durata poco e non ha portato alla definizione né di un programma né di un candidato». Di qui la decisione di ribadire «la candidatura di Tony Spezzano e, nell’ultimo anno e mezzo, ha lavorato assiduamente ad un documento programmatico che racchiude in sé un progetto di interventi strutturali ed organizzativi a beneficio del territorio, nel solo interesse di un’amministrazione efficace ed in grado di offrire risposte e soluzioni concrete alle esigenze dei cittadini».