Centrodestra, chiuse le caselle per gli uninominali: ecco a chi andranno

Confermato lo stop alla coordinatrice regionale di Forza Italia Annaelsa Tartaglione







Dopo le ufficialità del Partito Democratico, che in mattinata ha comunicato a Roma i nomi dei candidati al Parlamento (QUI l’articolo), anche il centrodestra muove i primi passi in vista delle elezioni politiche in programma il prossimo 25 settembre.



Il dato certo al momento è che Forza Italia resterà senza candidati molisani ai maggioritari. Sono, infatti, state stabilite le caselle per gli uninominali: quello del Senato andrà a Fratelli d’Italia, mentre quello della Camera al partito dei moderati che raggruppa Noi con l’Italia di Lupi, Udc di Cesa, Coraggio Italia di Brugnaro e Italia al Centro di Toti.



Niente da fare, come ampiamente annunciato, per la coordinatrice regionale di Forza Italia Annaelsa Tartaglione. Nelle prossime ore i partiti a cui sono andati i seggi maggioritari indicheranno i nomi dei candidati. redpol