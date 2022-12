Centrodestra, battaglia sul bilancio: potrebbe saltare il Consiglio di domani

Saltate, per mancanza di numero legale, tre sedute della prima commissione

La battaglia all’interno della maggioranza di centrodestra si è spostata sul bilancio. La prima commissione è saltata per tre volte e potrebbe saltare anche il consiglio regionale in programma domani, mercoledì 21 dicembre.

Anche l’incontro di questa mattina della prima commissione non si è tenuto per mancanza di numero legale. Assente, come nelle prime due circostanze, il consigliere Gianluca Cefaratti, da tempo in rotta con il governatore. Greco e Fanelli hanno abbandonato i lavori e così è saltato il numero legale in tutte e tre le circostanze. A questo punto il presidente della commissione Andrea Di Lucente potrebbe portare il provvedimento direttamente in Aula, anche se per alcuni la procedura sarebbe non utilizzabile per gli atti di bilancio.

La prima commissione dovrebbe autorizzare, è questo il provvedimento più importante, l’esercizio provvisorio per il 2023. Si rischia, in tal modo, la gestione provvisoria che vorrebbe dire per la Regione Molise solo spese obbligatorie.

Ad ogni modo qualche indicazioni in più si avrà questa mattina quando è in programma la seduta di consiglio regionale che, come detto, potrebbe non avere il numero legale.