Ancora un colpo di scena: alla seconda carica dello Stato potrebbe finire un seggio in Molise. Sul proporzionale di Palazzo Madama ci sarebbero Cavaliere, Di Sandro, Marone e uno tra Micone e Niro. Tartaglione e Calenda sul plurinominale della Camera

L’unica coalizione che al momento ha chiuso il cerchio è il centrosinistra. Che ha occupato le caselle sia della Camera, sia del Senato e attende ora solo di depositare le candidature tra domenica e lunedì, giorni utili per completare le formalità burocratiche.

Qualche passo in avanti lo ha fatto registrare il Movimento 5 Stelle che ha indicato, dopo le parlamentarie e non senza polemiche, i proporzionali di Camera e Senato. Per gli uninominali si attendono le indicazioni di Conte. Non è escluso, tuttavia, che qualche esponente in lizza alle parlamentarie, possa finire sul maggioritario.

Nessuna notizia giunge dal cosiddetto terzo polo di Renzi e Calenda.

Chi, invece, sembra navigare a vista è il centrodestra. Coalizione in cui è in atto una sorta di lotta fratricida sia a livello locale, sia tra il locale e il nazionale. Roma ha imposto, come ampiamente annunciato, la candidatura di Lorenzo Cesa, segretario nazionale dell’Udc, sull’Uninominale della Camera in Molise. Dalle notizie raccolte nelle ultime ore, sembrerebbe certo che anche l’uninominale del Senato finirà ad un esterno. E dai rumors delle ultime ore, parrebbe che ad occupare quel seggio, in quota Forza Italia, potrebbe essere Elisabetta Alberti Casellati. Alla seconda carica dello Stato, dunque, dovrebbe andare il seggio molisano. Notizia confermata anche da ambienti vicini a Forza Italia Molise che danno per certo il seggio ad un esterno e molto probabile la candidatura della Casellati. Quest’ultima è ancora in lizza per la casella di Padova e se non dovesse essere lei a finire in Molise, sarebbe catapultata Sandra Lonardo, lady Mastella.

Dunque i due seggi maggioritari, apparentemente blindati, di Camera e Senato andranno a personalità esterne alla nostra regione. Cosa che, ovviamente, sta facendo storcere il naso a più di qualcuno. Ma sembrerebbe che nessuno dei segretari regionali dei partiti abbia la “forza”, al momento, per ribaltare questo scenario. Anzi. C’è la corsa per occupare i posti del proporzionale del Senato. Che, come noto, solo in Molise assegna il posto al partito che prende più voti, in caso di vittoria al maggioritario. Dunque chi tra Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Noi moderati prenderà più voti, eleggerà il relativo rappresentante. E anche in questo caso il quadro sembrerebbe essere definito.

Per Forza Italia dovrebbe correre Nicola Cavaliere, Filoteo Di Sandro per Fratelli d’Italia, Michele Marone per la Lega e uno tra Salvatore Micone e Vincenzo Niro per Noi moderati (la sigla che raccoglie i centristi della coalizione). Più alte le quotazioni dell’assessore regionale, dal momento che l’Udc, partito di Micone, ha già ottenuto l’uninominale della Camera.

La coordinatrice regionale di Forza Italia, Annaelsa Tartaglione, potrebbe essere la capolista del proporzionale della Camera: questa l’ultima offerta del partito. Sempre per Montecitorio dovrebbe correre Filomena Calenda, nelle file di Noi moderati.

Ad ogni modo la situazione nel centrodestra non è molto fluida e pertanto non sono escluse novità fino alle 20 di lunedì 22 agosto, termine ultimo per depositare le candidature. mdi