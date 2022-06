Centrodestra a pezzi va ancora sotto in Aula anche con il voto dell’assessore Calenda. Voterebbe anche la sfiducia?

Ennesima disfatta del centrodestra in consiglio regionale, frutto di divisioni e tentativi di guadagnare terreno nella corsa per la candidatura. Nella seduta di questa mattina, martedì 14 giugno, la coalizione che governa la Regione è andata sotto per l’ennesima volta. E’ stata, infatti, approvata una proposta di legge in tema di sanità. Una pdl evidentemente incostituzionale ma che è servita per far emergere i giochetti di potere in atto nel centrodestra. Si tratta di una proposta di legge presentata due anni fa e firmata dai consiglieri Iorio, Calenda e Romagnuolo che prevede un Dea di II livello per Campobasso, Termoli e Isernia I livello e Agnone ospedale di prossimità.

La pdl è stata calendarizzata per oggi dall’ambizioso Micone, nonostante le assenze del presidente Toma, impegnato a Roma per la Conferenza Stato Regioni e del consigliere Di Lucente in missione all’estero.

Quando la discussione è arrivata in Aula questa mattina sono iniziati i conciliaboli nel centrodestra. All’assessore Calenda, firmataria due anni fa della Pdl, è stato fatto notare che all’atto della presentazione lei non faceva parte del governo regionale e che il commissario ad acta era Giustini. Ad oggi la Calenda fa parte dell’esecutivo e nonostante questo ha votato a favore della proposta di legge e contro il governo di cui fa parte. La pdl è passata con i voti favorevoli di Iorio, Romagnuolo, Calenda, D’Egidio, i 6 del Movimento 5 Stelle e i uno del Pd. Contro hanno votati i pezzi restanti della maggioranza. Ovviamente pesanti le dichiarazioni di Greco, capogruppo 5 Stelle che ha rimarcato come la maggioranza non esista più visto che su 13 componenti, solo in 7 hanno votato secondo indicazioni.

A giorni potrebbe essere depositata una nuova mozione di sfiducia nei confronti del presidente. E a questo punto ci si aspetta un voto favorevole della Calenda che una volta smessi i panni di assessore, possa dare il via libera alla caduta del governo Toma.