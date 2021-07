“Centro vaccinale chiuso nel silenzio”, la denuncia del consigliere Mascia

“Il centro vaccinale COVID-19 di Santa Croce di Magliano è stato chiuso. Questo centro raccoglieva la popolazione dei seguenti comuni : Bonefro, Colletorto, Montelongo, Rotello, San Giuliano di Puglia e Santa Croce di Magliano per un totale di 9288 cittadini che vanno dalla fascia di età dai 12 anni in su”. È quanto affermato dal consigliere comunale Angelo Mascia. “Da inizio Febbraio 2021 ad oggi al centro vaccinale di Santa Croce di Magliano sono state somministrate 4607 prime dosi e 4103 seconde dosi con il seguente personale : 2 infermieri, 3 medici e 2 amministrativi.Posso dunque dire che funzionava correttamente.Ad oggi restano da fare 4681 vaccini fin dalla prima dose quindi il numero và moltiplicato per 2.Queste persone saranno costrette a recarsi presso il centro vaccinale di Termoli con le relative complicazioni e disagi. La domanda che io mi pongo, insieme ai tanti cittadini dei comuni sopracitati, è perché una cosa che funzionava è stata chiusa?Cosa si prospetta per il futuro di questa struttura, visto che circolano voci di una totale chiusura o addirittura vendita della struttura? La cosa che più di tutte stupisce è il rumoroso silenzio degli amministratori locali e del circondario”.