Centro storico, tramonta l’idea del trenino. Gravina: “Lavoriamo ad un progetto per arrivare in cima alla collina”

Il sindaco di Campobasso, rispondendo alla domanda di un lettore nel corso di Q Talk, ha annunciato che “ci sarà una modifica a causa delle criticità rilevate in una della prime Conferenze di Servizi. Si potrà comunque raggiungere la sommità per arrivare al castello Monforte”

di Antonio Di Monaco

In principio era il sistema di mobilità da realizzare con i Cis (Contratti Istituzionali di Sviluppo per il Molise firmati dal premier Giuseppe Conte l’11 ottobre 2019 in Prefettura a Campobasso che prevedevano il finanziamento di 153 progetti per complessivi 220 milioni di euro, ndr) con la realizzazione di un parcheggio multipiano, a valle della collina Monforte a Campobasso, da cui raggiungere il borgo grazie a un trenino elettrico su monorotaia.

Ieri sera, martedì 12 aprile, il sindaco del capoluogo, Roberto Gravina, rispondendo alla domanda sul tema posta da una lettrice nel corso di “Q Talk”, la trasmissione di approfondimento di politica e attualità del Quotidiano del Molise, ha annunciato che “ci sarà una modifica perché una delle prime conferenze di servizi ha dato esito negativo per una serie criticità che hanno voluto rilevare. Non sarà più un trenino – ha precisato il primo cittadino – ma è in fase di progettazione un sistema che ci permetterà di superare questi problemi. Sarà comunque possibile raggiungere quasi la sommità della collina per andare al castello Monforte. Il progetto avrà una finalità turistica – ha concluso Gravina – che stiamo definendo in questi mesi”.