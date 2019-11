Centro storico, è caos parcheggi (LA SEGNALAZIONE)

CAMPOBASSO. Non c’è pace per i parcheggi in città, tema da sempre caldo e dibattuto. Questa volta la questione riguarda il centro storico in cui, come si vede dalle foto che ci ha inviato un nostro lettore, le possibilità di posteggiare si riducono ulteriormente per la presenza, a suo dire, inutile di strisce pedonali e di alcuni passi carrabili che, sempre suo avviso, andrebbero effettivamente controllati. Inoltre, per il cittadino residente anche l’isola ecologica per la differenziata ne occuperebbe almeno tre o quattro, ma qui l’obiettivo è di perfezionare la raccolta porta a porta con l’auspicio che i soggetti competenti recepiscano quanto esposto e intervengano per rendere la zona più vivibile.