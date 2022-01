Centro storico, Annuario: “Subito una ricognizione generale dei parcheggi”

Il capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Campobasso: “A distanza di due anni dalla mia interrogazione, cui l’assessore Cretella rispose garantendo soluzioni, tutto è rimasto come prima”

“Ad oggi, dopo ventiquattro mesi, nulla è cambiato. Auspico che, quanto prima, si proceda a una ricognizione generale sui parcheggi nel centro storico, soprattutto al fine di verificare la questione del carico/scarico dinanzi alle tante attività commerciali presenti in loco per agevolarne il lavoro quotidiano”. È quanto afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Campobasso, Mario Annuario che, già nel febbraio 2020, portò all’attenzione dell’Aula un’interrogazione sulla questione parcheggi del centro storico del capoluogo, sottolineando come, “nonostante fosse presente la segnaletica indicante il parcheggio riservato ai residenti autorizzati, non era stato fatto nulla per ripristinarli, oppure per modificare la segnaletica verticale, considerando che nessun residente fosse in possesso del predetto permesso, così come indicato dalla stessa segnaletica. Nella sua risposta, l’assessore Cretella condivise appieno le osservazioni da me formulate, dando contezza e certezza della valutazione da parte dell’amministrazione comunale circa il ripristino dei parcheggi riservati ai residenti. Purtroppo – conclude Annuario – tutto è rimasto come prima”.