Centro storico, ancora atti vandalici

BOJANO

Ancora atti vandalici nel centro storico di Bojano. Questa volta i vandali hanno preso di mira un portone di un palazzo. A postare sui social alcune foto è stato un cittadino bojanese, Antonio, che ha scritto: «Complimenti agli autori di quest’opera d’arte. Incivili è dir poco». Subito dopo sono stati numerosi i commenti. «Il Centro storico dovrebbe essere il fiore all’occhiello di una città – scrive Michele. Di sera nella zona di palazzo Santoro c’è di tutto e di più». Ed ancora: «Ci vogliono le telecamere, come ad Agnone – ammonisce Alessandro – dove hanno cominciato a beccare e sanzionare pesantemente gli incivili». Dello stesso avviso Susanna: «Incivili e di poco gusto. Non ci sono parole. Telecamere, multe salatissime e rimediare al danno. Questo ci vuole». Anche Giuseppe ritiene fondamentale l’educazione: «Purtroppo sono episodi frequenti nel centro storico ma anche in altre zone del nostro paese. I ragazzi che si rendono protagonisti di questi atti vandalici non si rendono conto che rendono più brutto il loro paese. Bisognerebbe puntare maggiormente sull’educazione civica».