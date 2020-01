Centro per l’Impiego, Toma: «Faremo assunzioni a termine in attesa di concludere il concorso»

«Aumenteremo la forza lavoro con l’impiego di personale della formazione professionale, nelle more dell’espletamento della procedura concorsuale»

Si lavora per risolvere il problema relativo al Centro per l’impiego di Campobasso. Dopo numerosi servizi effettuati dalla nostra redazione e in seguito a segnalazioni e proteste di tanti cittadini, qualcosa sembra muoversi. Perché, come ampiamente documentato, la situazione in piazza Molise è davvero insostenibile. Con file notturne per riuscire a guadagnare un posto utile per richiedere documenti necessari. Così come annunciato il governatore Toma ha incontrato nella giornata odierna, sabato 11 gennaio, l’assessore competente Mazzuto e il dirigente responsabile, Amore. Il presidente ha chiesto spiegazioni in merito alla situazione che si è venuta a creare. «Il problema – ha commentato Toma al Quotidiano – riguarda la carenza di personale. Per tale motivo abbiamo concordato di incrementare la forza lavoro. Con misure tampone, in attesa di quelle più strutturate. Abbiamo i fondi per rafforzare il personale con assunzioni a termine e poi dobbiamo accelerare per concludere la procedura concorsuale che è in sospeso. Per il concorso, che riguarda 53 posti, sono giunte tante domande e per tale motivo è necessaria una prova preselettiva. Ad ogni modo a fine anno – ha concluso il presidente – abbiamo ricevuto un congruo finanziamento che ci permetterà di contrattualizzare il personale della formazione professionale e utilizzarlo al Centro per l’Impiego, nelle more dell’espletamento del concorso». dim