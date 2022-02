Centro per l’Impiego, sale a 75 il numero delle unità da assumere

Con comunicazione giunta in data odierna si informano i cittadini

molisani che il Ministero del Lavoro ha autorizzato ‐ come era stato richiesto delle

Strutture Regionali dell’Assessorato al Lavoro ‐ un maggior numero di assunzioni

per il Piano di potenziamento dei Centri per l’Impiego.



Ciò significa che il numero iniziale dei posti messi a bando equivalente a 35 unità, è

salito adesso a 75 e resta confermata la modalità di assunzione a tempo

indeterminato.



L’aumento delle unità lavorative rientra nell’ambito delle disponibilità finanziarie

riconosciute alla Regione Molise anche per i percorsi di stabilizzazione.

“Accolgo con soddisfazione la nota di autorizzazione giunta quest’oggi dal Ministero

del Lavoro ‐ ha riferito l’Assessore regionale Filomena Calenda ‐ perché apre altri

spiragli di ripresa e rilancio delle politiche del Lavoro nella nostra regione. Il lavoro

condotto assieme alla struttura nelle scorse settimane anche con le istanze inoltrate

al Ministero per il riconoscimento di disponibilità economiche che consentissero un

maggior numero di assunti all’interno dei Centri per l’Impiego, è anche la

dimostrazione di quanta attenzione viene riservata ad ogni iniziativa costruita per

soddisfare la ricorrente e necessaria richiesta di lavoro da parte dei cittadini

molisani”.