Centro per l’Impiego, pubblicato l’Avviso per 30 posti

A piazza Molise gli ex formazione professionale e probabilmente gli ex precari della struttura

E’ stato pubblicato questa mattina, martedì 28 gennaio, l’Avviso pubblico per la selezione di operatori che saranno destinati al Centro per l’Impiego di Campobasso. Come annunciato lo scorso 14 gennaio , a piazza Molise andranno gli ex operatori della formazione professionale. Ma non solo. E ora vi spieghiamo il perché. L’Avviso è destinato a 30 persone e tra i requisiti è prevista la “comprovata esperienza lavorativa di almeno 36 mesi maturata in materia di orientamento assistenza tecnica e di orientamento presso i servizi pubblici per il lavoro”. Inoltre, al punto 2 dell’articolo 5 si legge: “essere comunque in possesso dell’iscrizione all’Albo regionale degli operatori della formazione professionale”. Questo per chi non è in possesso del diploma di laurea. Gli ex formazione professionale sono 28, 5 dei quali resteranno presso gli enti di appartenenza e 3 sono prossimi alla pensione e pertanto non parteciperanno alla selezione. Quindi saranno 20 gli ex formazione, mentre i posti messi a selezione sono 30. Gli altri 10 dovrebbero essere ad appannaggio degli ex precari del Centro per l’Impiego di Campobasso, quelli del Masterplan per intenderci.

Dunque la Regione Molise ha ovviato all’emergenza che si è creata al Centro per l’Impiego di Campobasso e che abbiamo ampiamente documentato nelle scorse settimane , facendo ricorso agli ex formazione professionale e probabilmente, secondo i ben informati, agli ex precari di piazza Molise. Tutti, però, e anche questo lo avevamo annunciato, fra sei mesi saranno nuovamente “disoccupati”. Dal momento che l’Avviso prevede un contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata di sei mesi.

Sempre secondo i ben informati l’Avviso si sarebbe reso necessario principalmente per i restanti 10 posti. Perché per gli operatori della formazione professionale non sarebbero stati necessari l’Avviso, la selezione e il co.co.co, ma gli stessi avrebbero potuto prendere servizio attraverso la mobilità, tecnicamente si chiama “distacco”. Grazie ad una legge regionale del ‘95 e come sempre è stato fatto in passato. mdi