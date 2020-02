Centro per l’Impiego: odissea senza fine per i cittadini (video)

La denuncia: «A distanza di settimane dagli annunci del mondo politico la situazione è peggiorata»

Il mese scorso è stato annunciato “l’aumento della forza lavoro” e l’utilizzo degli ex formazione professionale. Ma a distanza di settimane, al Centro per l’Impiego di Campobasso nulla è cambiato. Anzi, la situazione, per certi versi, è peggiorata. Code interminabili e intere giornate trascorse per avere un foglio di carta. Anche nella giornata odierna, come tutti i giorni, si sono verificati i soliti, ingiustificati e ingiustificabili, disservizi.



«È la quinta volta – spiega Michela Faioli – che vengo al Centro per l’Impiego; pensavo di trovare una situazione migliorata invece è peggio del solito. Già alle 8 questa mattina (3 febbraio 2020) c’erano più di 20 persone. Alle 9 quando sono arrivati gli operatori del Centro avevamo già superato il numero di 30 persone e dunque per tutti coloro che sono arrivati successivamente non c’è stato nulla da fare. Siamo costretti a tornare più e più volte per una semplice carta, per questo – ha detto ancora – mi auguro che la situazione possa cambiare al più presto».

Dunque è ancora caos al centro per l’Impiego del capoluogo con lunghe code e cittadini che spesso sono costretti a fare file anche di ore magari dopo essersi alzati all’alba per recarsi dinanzi agli uffici per poi tornare a casa a mani vuote. Ma, come abbiamo già detto in altre occasioni, a lamentarsi non sono solo i cittadini; anche alcuni dipendenti hanno confermato tutte le difficoltà esistenti nell’erogare i servizi.