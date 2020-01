Centro per l’Impiego, la fila inizia a mezzanotte (FOTO)

Alle 5 del mattino già raggiunto tetto massimo di persone. I cittadini: «Peggio del terzo mondo»

Centro per l’Impiego di Campobasso: la situazione è diventata ormai insostenibile, disumana. Chi si rivolge al Centro è costretto a subire, continuamente, vessazioni “burocratiche” che poco hanno a che fare con un paese civile. Con un cartello con su scritto “peggio del terzo mondo” i cittadini che sono costretti a rivolgersi al centro per l’impiego hanno manifestato il proprio disappunto per quanto accade quotidianamente. L’ultimo increscioso episodio, in ordine di tempo, la notte scorsa quando alcuni cittadini sono stati costretti, per avere dei semplici documenti da parte dei dipendenti del centro, a fare la fila dalla mezzanotte. Costretti a stare al gelo per non perdere la possibilità di avere un pezzo di carta che in un paese civile e con un parco tecnologico adatto dovrebbe essere fornito in una frazione di secondo. Ma in Molise no. In Molise è necessario mettersi in fila dalla notte precedente. Alle 5 del mattino, anche qualche minuto prima, dinanzi al centro si era già raggiunto il numero massimo di persone che potevano essere servite in giornata. Una situazione più volte denunciata anche dai cittadini stessi, inferociti per quanto accaduto, ma alla quale non si pone ancora rimedio.