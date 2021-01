Centro per l’Impiego, gli utenti denunciano: difficile anche reperire un documento on line

Centro per l’Impiego di Campobasso: situazione sempre critica presso gli uffici del capoluogo. Ad essere penalizzati, ancora un volta gli utenti. Il Centro da quando c’è la pandemia è chiuso al pubblico. Si lavora solo in modalità telematica. Ma tantissimi utenti denunciano la difficoltà nel reperire un semplice documento on line. Tutto ciò con gravi ripercussioni perché la mancata ricezione di un certificato spesso rappresenta un impedimento per chi è alla ricerca di un lavoro o non può sfruttare occasioni di lavoro proprio a causa della mancanza di documentazione. Già nei mesi precedenti la pandemia il Centro per l’Impiego era stato più volte oggetto di polemiche da parte di tanti cittadini che avevano denunciato disagi (per mesi, sempre prima della pandemia, l’ufficio pubblico ha soddisfatto le richieste solamente di un numero prestabilito di persone).