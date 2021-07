Centro per l’Impiego, a rischio lavoratori Cococo. Si punta alla stabilizzazione

Nuova tegola sul Centro per l’Impiego di Termoli dove c’è il rischio che i contratti Co.co.co che si trovano attualmente a lavoro non vengano rinnovati. Non sarebbe una novità considerando che già qualche anno fa il centro per l’impiego di Termoli era balzato agli onori della cronaca per la difficoltà per gli utenti di effettuare le normali operazioni per colpa della riduzione del personale. Adesso i dipendenti ci sono, anche se assunti con contratti di collaborazione, ma rischiano di non vedersi rinnovato il contratto. Una situazione paradossale e di emergenza, considerando che con il reddito di cittadinanza sono proprio i centri per l’impiego a gestire l’accesso ai nuovi lavori dei beneficiari del reddito di cittadinanza. Una situazione di difficoltà che ha portato i dipendenti a chiedere un incontro all’assessore regionale al Lavoro, Filomena Calenda arrivata in Basso Molise assieme al dirigente regionale Vincenzo Rossi. Sotto la lente le procedure per la pubblicazione del bando di concorso che prevede l’assunzione di 75 unità su tutto il territorio regionale. Sette i dipendenti che si trovano attualmente presso il centro per l’impiego di Termoli più un altro che andrà in pensione il 1 novembre. Attualmente sono 3 gli stabilizzati e diversi i cococo in attesa di stabilizzazione che rischiano il posto di lavoro. “Siamo al lavoro per riportare lo standard qualitativo dei tre Centri per l’Impiego del Molise al medesimo livello. In un momento così delicato per il mercato del lavoro – ha proseguito l’Assessore – sarà una nostra priorità garantire alla popolazione molisana i servizi a cui ha diritto”.