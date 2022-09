Centro diurno Alzheimer di Isernia, il sindaco Castrataro: “Palazzo De Baggis pronto ad inizio 2023”

Lo scorso mese di agosto, l’Asrem ha informato il Comune di Isernia che i locali destinati ad ospitare il Centro Diurno per l’Alzheimer, ossia quelli di Palazzo De Baggis, prima di essere utilizzati hanno bisogno di particolari opere di adeguamento. Fra gli interventi necessari c’è soprattutto quello riguardante l’installazione degli ascensori. Poiché trattasi di opere onerose e a totale carico dell’ente, il sindaco di Isernia chiarisce che è stato necessario attendere l’approvazione del bilancio di previsione per poter disporre dei fondi utili alla progettazione, il cui iter amministrativo si concluderà entro pochi giorni.

Per l’esecuzione dei lavori ci sarà bisogno d’una variazione di bilancio, indispensabile per procedere agli interventi cantieristici. L’amministrazione comunale prevede che Palazzo De Baggis sarà pronto ad accogliere il Centro Diurno per l’Alzheimer all’inizio del 2023.