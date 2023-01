Centro di ricerca per la Salute all’Unimol, il Rettore: «Un grande risultato»

Il Centro di ricerca Polo Ecosistemi Sostenibili per Salute, Ambiente e Transizione Energetica sarà realizzato. Approvato e finanziato il progetto dell’Università degli Studi del Molise con Decreto a firma del Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale.



“Un grande risultato che inorgoglisce me e tutta la compagine dell’Ateneo che ha lavorato al progetto – le prime dichiarazioni del Rettore Brunese. Eravamo fin dall’inizio convinti dell’efficacia progettuale e di aver rispettato in maniera attenta tutte le limitazioni imposte dal bando. Il pieno riconoscimento delle nostre motivazioni, che ci consente di accedere al finanziamento, ha determinato la decisione dell’Agenzia di Coesione di erogare il contributo all’Ateneo secondo la graduatoria pubblicata nei mesi scorsi”.