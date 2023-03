Centro di ricerca Biocult Unimol, progetto “Domus Gigantum”: presentata la mappa di comunità

I risultati della ricerca scientifica sono stati illustrati all’Auditorium comunale di Gambatesa

Questo sabato, nell’auditorium comunale di Gambatesa, si è tenuta la presentazione dei risultati emersi dalla ricerca scientifica condotta dall’Università degli Studi del Molise, attraverso il Centro di Ricerca Biocult, nell’ambito della collaborazione stipulata per la messa a terra del progetto Domus Gigantum.

La prof.ssa Letizia Bindi, direttrice del Centro Biocult, insieme alla sindaca Carmelina Genovese ed il prof. Angelo Belligiano, vice direttore del Centro Biocult, hanno presentato, coadiuvato ed approfondito le attività inerenti al progetto e nello specifico la prima azione immateriale restituita alla popolazione.

L’occasione è stata utile per far conoscere alla comunità tutte le attività di disseminazione messe in campo dal Centro Biocult per il progetto.

Hanno partecipato al tavolo dei lavori: Gerada Qatipi (Borsista di ricerca post lauream Biocult), Barbara Mercurio (Dottoranda comunale Area Snai Fortore), Michele Fratino (JustMO’ Impresa Culturale e Creativa) e Luca Basilico (Consulente tecnico Centro Biocult).