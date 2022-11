Centro del Molise, domenica 4 dicembre il 21esimo anniversario con l’ospite speciale Manuela Arcuri

Il centro commerciale “Centro del Molise”, che si trova in via Colle delle Api a Campobasso, per festeggiare il suo 21esimo anniversario di attività nel capoluogo di regione molisano che cadrà domenica prossima, 4 dicembre, avrà come ospite speciale l’attrice, ex modella e conduttrice, Manuela Arcuri. Contestualmente, ci sarà il taglio della tradizionale mega torta con i clienti presenti nel centro commerciale.