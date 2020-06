Centro Covid al Vietri, Primiani: “Continua la nostra battaglia insieme a sindaci, associazioni e cittadini”

“Ieri mattina – ha commentato il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Angelo Primiani – insieme ai colleghi Valerio Fontana, Vittorio Nola e Patrizia Manzo ho partecipato alla conferenza stampa organizzata da La Fonte a Termoli, con il patrocinio del Vescovo Gianfranco De Luca, per manifestare pieno sostegno alla realizzazione del centro Covid al ‘Vietri’ di Larino.

Una scelta che rappresenta la soluzione a un’anomalia esclusivamente molisana: la regione Molise è l’unica in Italia a non avere un ospedale unicamente dedicato alla cura dei pazienti Covid. Il ‘Vietri’ ha tutti i presupposti per diventarlo.

A sostenere questa proposta è intervenuto anche il Governo nazionale, ribadendo la disponibilità dei fondi. In tal senso sono immediatamente disponibili oltre 9 milioni di euro per allestire il centro Covid a Larino, di cui circa 7 milioni per il rafforzamento delle terapie intensive e circa 2 milioni per l’assunzione di personale. Tutto ciò rende estremamente favorevoli le condizioni per questa scelta.

Tuttavia non riusciamo a capire da dove proviene l’ostilità da parte del Governo Toma. L’intero Consiglio regionale, sindaci, associazioni e cittadini si sono espressi più volte favorevolmente nella riapertura di questo presidio ospedaliero!

Il nostro impegno per la causa è costante e resterà tale. Settimane fa abbiamo predisposto in Consiglio un atto di indirizzo politico forte, con l’obiettivo di separare gli ospedali Covid dai non-Covid garantendo la ripartenza della nostra sanità pubblica. Ma non finisce qui: nella prossima seduta consiliare torneremo sull’importante tema che stiamo portando avanti di concerto con la delegazione parlamentare del MoVimento 5 Stelle”.