Centro Covid a Larino, la Procura: “Non c’erano le condizioni per trasferire lì interi reparti”

Chiesta l’archiviazione sulla gestione sanitaria dell’ospedale Cardarelli finita nel mirino di Enti locali, comitati e associazioni con esposti e denunce: a fine gennaio la decisione del Gip

La mancata trasformazione dell’ex ospedale frentano in centro Covid durante la pandemia, era “impossibile” e “non avrebbe affatto cambiato l’esito di un percorso che purtroppo in quel frangente di tempo è stato pressoché uguale in tutte le regioni d’Italia”. È la tesi della Procura di Campobasso che ha chiesto l’archiviazione sulla gestione sanitaria dell’ospedale Cardarelli durante l’emergenza Covid finita nel mirino di Enti locali, comitati e associazioni con esposti e denunce. Nella prossima udienza, in programma a fine gennaio, il Gip sarà chiamato a decidere sull’esito dell’indagine.

Inoltre, il procuratore Nicola D’Angelo ha dichiarato alla Tgr Molise che un Centro Covid, oltre ad avere necessariamente un reparto di “Malattie infettive” con medici specialisti, doveva avere anche una Terapia Intensiva e spazi destinati ad altre patologie. Dunque, “l’infetto al Covid avrebbe dovuto essere curato da medici del reparto specifico con un’assistenza specialistica tutto il giorno per 365 giorni all’anno. E questo comportava trasferire l’intero ospedale Cardarelli a Larino”.