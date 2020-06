Centro Covid a Larino, i dubbi dell’onorevole Federico: “Ai commissari chiediamo unità”

Lunga intervista con l’onorevole molisano del Movimento 5 Stelle Antonio Federico, con il quale abbiamo fatto il punto della situazione sulla sanità molisana. Dall’ospedale Covid alla struttura commissariale, passando per la riorganizzazione della rete molisana. L’onorevole si è detto favorevole al Vietri di Larino come struttura riabilitativa, di prevenzione e dimissione secondarie. “Bisogna costruire una rete non incentrata sugli ospedali, ma sul territorio”. E sulle divisioni sul tema della sanità in Molise: “Sono congenite, è sempre è stato così, ma alla struttura commissariale chiediamo unità e certezza nella definizione del programma operativo sanitario”.

