Centro città invaso dalle bancarelle, sale l’attesa del Corpus Domini

CAMPOBASSO

La metà settimana che porta alla tanto attesa domenica di Corpus Domini porta, inevitabilmente, qualche disagio al centro città che, tuttavia, i campobassani hanno imparato ad ‘assorbire’ e sopportare tanto è l’amore e l’attaccamento a questa particolare ed unica giornata dell’anno per il capoluogo.

Lunghe code in via Monsignor Bologna, adiacente il vecchio Romagnoli dove sono arrivate quasi tutte le tradizionali bancarelle. Tutto tranquillo in mattinata salvo, appunto, piccoli intoppi del traffico superati con qualche minuto in più di pazienza degli automobilisti. Le temperature torride, per il momento, contribuiscono anche alla relativa tranquillità di chi vuole approfittare per cominciare a fare acquisti. In serata le cose cambieranno sicuramente quando dopo il tramonto del sole la solita immensa folla di gente invaderà il centro. Il tutto fino a domenica, giornata clou in cui sfileranno i tradizionali ingegni del Di Zinno.