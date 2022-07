Centro Amazon di San Salvo, si parte: dal 1 agosto ufficialmente operativo

E’ tutto pronto per l’entrata in funzione del centro di distribuzione Amazon di San Salvo. La comunicazione è giunta direttamente dalla società che si occupa della logistica. Nonostante le difficoltà nel trovare alloggi per il personale, il centro sarà ufficialmente operativo dal 1 agosto.

In quell’occasione si terrà anche la prima giornata di attività alla quale parteciperà anche Marco Baggio, responsabile del centro di distribuzione di San Salvo che illustrerà in che modo il centro gestirà gli ordini effettuati dai clienti su Amazon.

All’evento parteciperanno Lorenzo Barbo, responsabile Amazon Italia Logistica, Marco Baggio, responsabile del centro di distribuzione di San Salvo e le rappresentanze istituzionali locali.