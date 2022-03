Centri sociali per anziani, road map in vista di una riapertura

Il sindaco di Termoli Roberti, l’assessore alle Politiche Sociali Ciciola e il dirigente di settore Vecchiarelli hanno voluto incontrare i presidenti delle quattro strutture

Trascorsa la fase più critica dell’emergenza pandemica, e con il diminuire delle limitazioni imposte per tamponare la diffusione del Covid-19, il sindaco Francesco Roberti, l’assessore alle Politiche Sociali Silvana Ciciola e il dirigente di settore Marcello Vecchiarelli hanno voluto incontrare i presidenti dei quattro centri sociali per anziani che si trovano in città.

Per loro è stato sicuramente difficile non potersi più vedere e stare insieme come una volta per trascorrere diverse ore della giornata ed organizzare eventi.

Per questi motivi il primo cittadino Roberti e l’assessore Ciciola hanno incontrato i presidenti dei centri anziani per capire quali saranno le esigenze dei soci nel momento in cui si potrà riaprire.

Da parte dell’amministrazione comunale è stata mostrata la massima disponibilità in quanto si sta già pensando alla riapertura delle sedi.

Bisognerà però attendere almeno fino al prossimo 30 marzo per capire quale sarà l’orientamento generale.

Solo allora si potrà ipotizzare una data per la riapertura, al fine di far riprendere la vita di tutti i giorni e rendere nuovamente fruibili i quattro centri sociali per anziani in tutta sicurezza.