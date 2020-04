Centri per l’Impiego, prorogata la chiusura fino al 30 aprile

Proroga della chiusura temporanea dei tre Centri per l’Impiego di Campobasso, Termoli ed Isernia al 30 aprile 2020, a seguito delle misure restrittive adottate per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19.

Gli operatori saranno disponibili in modalità Smart Working (in luogo diverso da quello ordinario d’ufficio), e pertanto potranno rispondere alle richieste di informazione di dettaglio tramite le poste elettroniche degli operatori di ogni Centro disponibili sul sito dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro (sezione Centri per l’Impiego)

Si ricorda che un operatore risponderà ai seguenti numeri di telefono (tramite trasferimento di chiamata):

0874/1958403 (Centro per l’Impiego di Campobasso);

0875/478001 (Centro per l’Impiego di Termoli);

0865/252520 (Centro per l’Impiego di Isernia).

Si coglie l’opportunità per ricordare che gli operatori di sportello rilasceranno certificazioni attestanti lo stato di disoccupazione (C2 storico e scheda anagrafica) a seguito di apposita richiesta formulata dall’utente (con allegato documento di identificazione) alla seguente casella di posta elettronica:

Cpi di Campobasso – certificazioni.cb@moliselavoro.it

Cpi di Termoli – certificazioni.te@moliselavoro.it

Cpi di Isernia – certificazioni.is@moliselavoro.it

Si ricorda, come da precedente comunicazione, che ogni intervento di politica attiva (tirocini, orientamento, colloqui di inserimento lavorativo, patti di servizio, Reddito di cittadinanza, Naspi) è rinviato a data da destinarsi.