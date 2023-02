Centri per l’Impiego chiusi al pubblico, “discriminazione per chi non può accedere telematicamente”

Il segretario generale della Uiltucs Molise, Pasquale Guarracino, interviene sul caso che sta riguardando le strutture molisane. “E’ gravissimo che un servizio tanto delicato sia precluso proprio a quella parte della popolazione che non ha competenze o mezzi per poterlo utilizzare”

Dopo il nostro articolo di denuncia di ieri, 20 febbraio, sulla situazione dei Centri per l’Impiego (QUI L’APPROFONDIMENTO), è intervenuto il segretario generale della Uiltucs Molise, Pasquale Guarracino.

“Definire avvilente il contenuto del cartello esposto all’esterno del Centro per l’impiego di Campobasso è poco ” – esordisce Pasquale Guarracino, Segretario Generale della UILTuCS Molise – “il personale tutto in forza presso il Centro per l’impiego di Campobasso deve aver provato grande disagio nell’aver dovuto annunciare la chiusura al pubblico degli uffici per mancanza di servizi essenziali quali pulizia e vigilanza. E’ l’ennesima sconfitta di una politica sempre più distante dalla realtà del mondo del lavoro e dai suoi cittadini. Non solo. È la prova che si ignorano le regole base della Pubblica amministrazione e che non si ritiene importante fornire ai cittadini l’accesso ai servizi in maniera equa ed egualitaria. È gravissimo, infatti, che un servizio tanto delicato quale quello che offre il Centro per l’impiego in un momento storico che vede i tassi di disoccupazione ed inoccupazione in un tragico crescendo, a quella parte di popolazione che non ha o le competenze, o i mezzi per accedere ad una procedura informatica sia di fatto precluso l’accesso ai servizi.

Ed è ancor più grave se si pensa alle dichiarazioni di intenti della politica molisana circa il ruolo centrale che proprio i Centri per l’impiego devono rafforzare nell’ambito del mercato del lavoro. Sono anni che la UILTUCS, periodicamente, a scadenza di ciascun contratto, segnala l’assoluta rilevanza dei servizi quali pulizie, vigilanza, portierato all’interno degli uffici pubblici: questa è la palese dimostrazione che si tratta di servizi essenziali quali quelli pubblici, servizi che fanno sì che la Pubblica amministrazione possa garantire un’attività universale e non discriminatoria, come invece sta accadendo. E la responsabilità di tale situazione non è soltanto politica, mi spiace dirlo, ma anche di chi dirige la Regione e non ha saputo, voluto, o potuto trovare una soluzione a questa situazione, alimentando una discriminazione e chiudendo al pubblico un ufficio nato per il pubblico.” – continua Pasquale Guarracino

“i molisani purtroppo hanno vissuto e vivono sulla propria pelle i disastri di questi ultimi anni di governo: sta per aprirsi la campagna elettorale per le prossime elezioni regionali. Mi appello all’intelligenza ed al buon senso del popolo molisano, sperando che ben sappia scegliere e valutare nell’urna elettorale” – conclude Pasquale Guarracino.