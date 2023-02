Centri per l’Impiego, Calenda: “Prorogato il servizio che garantisce la vigilanza armata”

Dopo il nostro articolo di denuncia sulla chiusura dei Centri per l’Impiego del Molise (QUI I DETTAGLI) arriva la nota dell’assessore regionale al Lavoro, Filomena Calenda, che annuncia la proroga del servizio che garantisce la vigilanza armata. “E’ stata estesa al 31 marzo 2023 la proroga che garantisce il servizio di vigilanza armata presso i Centri per l’Impiego di Campobasso, Isernia e Termoli.

Il contratto dell’istituto vigilanza con l’Agenzia Regionale Molise Lavoro – afferma la Calenda – è scaduto il 17 febbraio scorso e questa struttura si è subito impegnata a prorogarlo con l’obiettivo, naturalmente, di provvedere a stretto giro a definire materialmente e fattivamente l’intera vicenda.

Si fa presente, infatti, che l’estensione della proroga tecnica del contratto è stata stabilita per consentire tutte le procedure necessarie a pubblicare la nuova gara per il nuovo gestore del servizio presso i Centri per l’impiego della regione”.