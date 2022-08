Centri estivi per minori, attività per i più piccoli anche nel mese di agosto

I centri di Termoli svolgeranno attività giornaliere per almeno quattro ore consecutive e per cinque giorni alla settimana

Così come era già stato annunciato, da ieri è stata avviata l’attività del Centro Estivo per Minori del Comune di Termoli e di altri tre centri privati che si sono aggiudicati i finanziamenti.

L’iter amministrativo si è ratificato tramite la determinazione numero 1618 dello scorso 26 luglio, a seguito della Deliberazione di Giunta Comunale 184 del 08 luglio 2022, con la quale si è deciso di sostenere l’attività ludica dei più giovani durante l’estate, in quanto l’ente riconosce l’importanza della funzione educativa anche a seguito del periodo pandemico che per due anni non ha consentito di svolgere alcuna attività.

Già nei giorni scorsi l’assessore alle Politiche Sociali Silvana Ciciola e il dirigente Marcello Vecchiarelli hanno incontrato i responsabili dei tre centri privati per minori per fare il punto della situazione e per ribadire la ferma volontà dell’amministrazione comunale di riprendere a promuovere tutte le attività ludico ricreative in grado di stimolare i più giovani, andando così incontro alle esigenze di tante famiglie che per svariati motivi non possono accudire i propri figli durante l’estate.

Tutte le attività saranno portate avanti per almeno due settimane e si concluderanno entro il prossimo 31 agosto.

I centri estivi svolgeranno attività giornaliere per almeno quattro ore consecutive e per cinque giorni alla settimana.

“Ancora una volta – ha spiegato l’assessore Ciciola – il Comune di Termoli ha voluto sostenere una proposta progettuale estiva con la quale siamo riusciti a finanziare, con i fondi messi a disposizione, tre centri privati oltre a quello del Comune al fine di promuovere attività che incidono sul benessere fisico e sui percorsi di sviluppo e crescita dei più piccoli”.