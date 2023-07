Centri estivi diurni, il Comune tende una mano alle famiglie

Previsti aiuti a chi intende iscrivere i propri figli ai centri estivi diurni. Praitano: si tratta di un voucher per andare incontro anche ai gestori di centri privati e per permettere ai bambini una esperienza ricreativa

L’Amministrazione comunale di Campobasso, Assessorato delle Politiche sociali, nell’ambito delle iniziative ricreative dell’estate rivolte ai minori residenti, ha previsto un aiuto alle famiglie che intendono iscrivere i propri figli presso i centri estivi diurni.

La misura si compone di due avvisi, entrambi su piattaforma web dedicata con domanda collegata ad un link: il primo è stato pubblicato in data odierna, venerdì 14 luglio, ed è teso all’accreditamento degli enti gestori di centri estivi per minori; il secondo è rivolto ai cittadini residenti e sarà pubblicato successivamente, tra una settimana, una volta conosciuti i nomi dei centri estivi diurni disponibili.

“Nell’ambito delle numerose iniziative per i minori residenti messe in programma, anche quest’anno abbiamo voluto riproporre il voucher/rimborso elettronico per i centri estivi – ha riferito l’assessore alle Politiche sociali, Luca Praitano – per andare incontro anche ai gestori di centri privati, e per permettere ai bambini una esperienza ricreativa, magari assieme ai compagni di giochi”. Sul sito del Comune di Campobasso, www.comune.campobaso.it, e sul sito dell’Ambito Territoriale Sociale, www.ambitosocialecb.it, sarà possibile consultare l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte di enti gestori di centri estivi per minori (di età compresa fra i 3 e i 14 anni) e inoltrare detta manifestazione collegandosi al link dedicato: https://voucher.sicare.it/sicare/esercizicommerciali_login.php (sul sito sarà disponibile anche una breve guida esplicativa per l’inoltro della domanda).

L’avviso, della validatà di una settimana dal giorno della pubblicazione, prevede un rimborso per l’utente che ha già sostenuto le spese, o un voucher per il cittadino che intende iscriversi ai centri, per un importo massimo di 200,00 euro a minore. Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare gli uffici preposti del Comune di Campobasso, in via Cavour n. 5: 0874.405598/862.