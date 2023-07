Centri estivi, disponibili i voucher per sostenere le famiglie in difficoltà

Voucher alle famiglie per la frequenza di minori ai centri estivi, il Comune di Campobasso pubblica l’avviso.

Da oggi, venerdì 21 luglio 2023, e fino alle 12.00 del giorno 4 agosto 2023, è possibile presentare domanda di voucher per centri estivi, per minori di età compresa tra i 3 e i 14 anni, collegandosi al seguente link: https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesa_login.php. Il periodo di riferimento dell’avviso va dal mese di giugno a settembre 2023, per chi ha già usufruito del servizio potrà comunque inoltrare domanda al fine di ottenere il rimborso. Per ogni minore potrà essere riconosciuto un aiuto economico di 200 euro massimo, sottoforma di voucher elettronico, scaricabile su piattaforma web dedicata, dove andranno ad interagire i centri diurni accreditati e i beneficiari. Potranno fare domanda i nuclei familiari con residenza nel Comune di Campobasso e che abbiano un ISEE ordinario non superiore a 15mila euro. Alla chiusura dell’avviso pubblico, della durata di due settimane come anticipato, l’ufficio comunale preposto provvederà a redarre una graduatoria dei beneficiari, in funzione dell’ISEE del nucleo familiare e nel limite delle risorse economiche disponibili.

“Il voucher alle famiglie che si trovano in maggiore difficoltà- ha riferito Luca Praitano, assessore alle Politiche sociali del Comune di Campobasso – ritengo possa riuscire ad offrire l’opportunità ai ragazzi di frequentare campus privati, promuovendo le relazioni con i propri compagni di gioco e, al contempo, incentiva l’attivazione di iniziative per i ragazzi sul territorio”. I centri estivi che si sono accreditati all’avviso pubblico, dove quindi i minori potranno usufruire dell’eventuale voucher, sono i seguenti: Progetto 136; APS Naturalmente Molise; ASD Polisportiva Chaminade; CUS Molise Centro Universitario Sportivo; Magicabula; Società Cooperativa Sociale Cardarelli.