Centri di salute mentale, terapie e visite non si interrompono

CAMPOBASSO. «Al fine di rassicurare le famiglie e i pazienti in carico presso i centri di Salute Mentale dell’intera regione, si comunica che le terapie farmacologiche Depot o a lunga azione continueranno ad essere effettuate. Ugualmente, per quanto riguarda le visite individuali psichiatriche, psicologiche e infermieristiche a garanzia della continuità delle cure finalizzata alla tutela della salute e della prevenzione delle ricadute». È quanto si legge in una nota dell’Asrem a firma del direttore Sanitario, Maria Virginia Scafarto e del direttore generale, Oreste Florenzano.