Centrale Turbogas al confine col Molise, Tedeschi: «Sono notizie allarmanti»

Se dovesse essere realizzata l’ipotesi sarebbe tragica per la zona di Sesto Campano. E adesso iniziano le prime reazioni all’ipotesi che era stata avanzata dall’Enel che tempo fa presentò un progetto per la realizzazione di una centrale Turbogas a Presenzano, proprio ai confini con il Molise. In questi giorni l’Enel ha avviato il cantiere e non stanno tardando ad arrivare le reazioni alla notizia. Una di questa da parte di Antonio Tedeschi. «Sono notizie allarmanti quelle che si leggono oggi su alcuni organi di informazione e che riguardano l’iter per la costruzione della Turbogas a Presenzano, comune campano al confine con il Molise, a soli pochi chilometri da Sesto Campano. Secondo quanto riportato dalla stampa, “la società Edison Spa avrebbe aperto il cantiere per la bonifica bellica, operazione propedeutica alla progettazione della centrale termoelettrica”. Un incubo che ritorna, di fronte al quale non possiamo restare con le mani in mano. Ho sentito telefonicamente anche il sindaco di Presenzano Avv. Andrea Maccarelli con il quale mi vedrò a breve per trovare una strategia comune. Annuncio sin da ora che sarò al fianco dei cittadini e delle amministrazioni dell’alto casertano e dell’hinterland venafrano nella battaglia contro la realizzazione di questo impianto. A brevissimo presenterò una mozione al fine di impegnare la Regione Molise, per quanto di sua competenza, a prendere una posizione netta contro la costruzione della Turbogas e, contestualmente, ad aprire un tavolo di confronto con Ministeri competenti e Governatore della Campania per scongiurare tale pericolo. Un atto dovuto alle migliaia di cittadini che risiedono in un territorio già fortemente provato dalla presenza di stabilimenti particolarmente impattanti».