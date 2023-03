Centrale elettrica di Rotello, al via la procedura di conciliazione. Rinviato lo sciopero

Il Prefetto di Campobasso Michela Lattarulo ha presieduto ieri, 28 febbraio, la procedura conciliativa promossa dalla Fiom Cgil nei confronti della Società Cefla Gest di Imola che gestisce la centrale di energia elettrica di Rotello.

“Le parti – si legge in una nota stampa – dopo una articolata fase di confronto e contraddittorio riferita alla organizzazione delle attività di lavoro nella sede della centrale, hanno accolto l’invito del Prefetto a ristabilire corrette e proficue relazioni sindacali, con l’intesa di rincontrarsi quanto prima in sede aziendale per risolvere gli aspetti operativi della vertenza.

La chiusura positiva dell’incontro ha scongiurato anche lo sciopero già proclamato per il 7 marzo prossimo”.