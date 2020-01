Centrale del latte del Molise, solo latte molisano di alta qualità

L’alta qualità in Molise ha il sapore del latte e il colore della nostra infanzia. Ha la freschezza dell’alba di un nuovo giorno quando inizia la raccolta da produttori profondamente legati alla tradizione. Munto come si faceva una volta, ma con l’ausilio di una tecnologia che non ne intacca la purezza.

Concetti noti e applicati alla Centrale del Latte del Molise dove ci si affida ad un impianto tecnologico moderno per tutte le fasi di lavorazione, dagli impianti di filtraggio e pastorizzazione del latte fino al controllo della temperatura e umidità, senza mai dimenticare la sicurezza del prodotto.

Quello che una volta veniva fatto al fuoco casalingo, oggi è stato sostituito da mezzi moderni che possono garantire una qualità superiore di tutti i prodotti, ma la mano del casaro è sempre la stessa, ora ancora più ricca di esperienza e professionalità.

Resta intatta la passione e la riconoscenza verso una terra come il Molise che conserva principi integri trasmessi da generazione in generazione. Mucche allevate e nutrite con i prodotti della nostra terra, che trasferiscono le loro proprietà ad un latte di Alta Qualità che è motivo di vanto per l’intera azienda e per chi vi lavora.

Un latte puro e sicuro sottoposto ad analisi di controllo a tutela di qualità e sicurezza affinché quell’esplosione di gusto che questo alimento ci dona anche solo con un sorso resti intatto nel tempo scrivendo un futuro nel segno della continuità, soprattutto nelle regole di produzione.