Centracchio: “Molise non è conosciuto in Italia, sono onorata di rappresentarlo alle Olimpiadi”

«Il Molise non è conosciuto nemmeno in Italia, sono onoratissima di rappresentarlo qui ai Giochi olimpici, spero che nella mia regione stiano tutti festeggiando». Sono le prime parole di Maria Centracchio dopo la vittoria del bronzo nel judo a Tokyo 2020. Seconda medaglia per il judo femminile italiano, dopo quella di Odette Giuffrida, e prima medaglia vinta da un Azzurro del Molise riportate dal Corriere della Sera. «Il Molise esulta per il bronzo all’atleta Maria Centracchio: perseveranza, preparazione e rigore atletico hanno portato al brillante risultato», ha commentato il presidente della Regione Molise, Donato Toma. Parlando con i giornalisti italiani dopo la conquista della medaglia, Centracchio ha aggiunto: «La medaglia di Odette mi ha dato una spinta incredibile. Abbiamo un grande feeling, esserci l’una per l’altra è un valore aggiunto». La giovane judoka – ha solo 26 anni – è nata a Castel di Sangro, in Abruzzo, ma è molisana, più precisamente di Isernia.

Una gioia incontenibile in Molise per la sua storica vittoria e per aver conquistato il bronzo.