Centopiazze per l’impegno educativo, oggi a Termoli la tappa molisana

Si terrà questo pomeriggio, dalle 17, in piazza Monumento a Termoli la manifestazione Centopiazze per l’impegno educativo. Si tratta dell’appuntamento molisano della storica iniziativa (giunta alla IX edizione) promossa dall’AIMC, l’Associazione Italiana Maestri Cattolici e per la prima volta, quest’anno, in collaborazione con il Forum delle Associazioni familiari, organizzata in contemporanea su tutto il territorio nazionale. Si tratta della risposta operativa all’invito fatto da Papa Francesco durante l’udienza privata al termine del XXI Congresso nazionale dell’AIMC. Un invito a recuperare l’alleanza educativa tra scuola e famiglia che, come ha sottolineato il Santo Padre, richiede «il coraggio di prendere iniziative, di fare tutto ciò che è possibile anche con l’aiuto di esperti per ricostruire il ponte con le famiglie». Nella Piazza simbolica della manifestazione del nostro territorio molisano andrà in scena un ricco programma, con l’animazione musicale di alcune classi delle Scuole Primaria e dell’Infanzia insieme a docenti e genitori, mini-tornei in collaborazione con il CONI, attività laboratoriali e tanto altro. Interverranno: S.E. Mons. Gianfranco De Luca, il sindaco del Comune di Termoli dott. Angelo Sbrocca, la dott.ssa Anna Paola Sabatini Direttore generale dell’U.S.R.-MOLISE. La manifestazione è stata patrocinata dalla Diocesi di Termoli-Larino, dall’Ufficio Scolastico Regionale (USR – MOLISE), dal C.O.N.I. Molise, dal Comune di Termoli.