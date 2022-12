Centomila euro per la festa dello sport, Greco attacca Micone per le spese del consiglio regionale

Negli anni precedenti per la stessa manifestazione venivano spesi circa 15mila euro. La dotazione per il bilancio dell’Assise è passata, sotto l’attuale presidenza, da 400mila a 800mila euro

«Seimila euro per una gioielleria, 40mila per un service per montare le casette»: sono alcuni dati sciorinati nella seduta odierna, venerdì 30 dicembre, del consiglio regionale da Andrea Greco che ha attaccato duramente il presidente del consiglio regionale Salvatore Micone in merito ai costi dell’Assise.

«Mi sento di condannare pubblicamente – ha detto – anche l’atteggiamento che, soprattutto negli esercizi 2021-2022, ha tenuto Salvatore Micone, in quanto alcune spese che sono state sostenute dal Consiglio ritengo siano assolutamente fuori da ogni logica ed esorbitanti». Il capogruppo del Movimento 5 Stelle ha posto l’accento sulle spese di rappresentanza evidenziando che alcune di queste effettuate dall’Ufficio di presidenza «non sono passate per un organo collegiale, ma sono state sostanzialmente decise da un organo monocratico, dal presidente, o dalle strutture che fanno capo alla presidenza, fatto ancora più grave».

Greco ha sottolineato come per organizzare la festa dello sport la presidenza del consiglio regionale abbia speso 100mila euro. Negli anni precedenti per la stessa manifestazione, quando la gestione era in capo all’assessore Niro, venivano spesi circa 15mila euro. Dal 2019 l’organizzazione è passata a Micone che quest’anno non ha badato a spese.

Da sottolineare anche che la dotazione per il bilancio del consiglio regionale è passata, sotto la presidenza Micone, da 400mila a 800mila euro.