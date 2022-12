Non è la prima volta che la stazione di servizio Eni di San Pietro Avellana fa registrare vincite da capogiro per i clienti del duo bar. Questa mattina – come riportato da Teleasse – un cliente, dopo il solito caffè, ha comprato un Gratta e Vinci ed ha avuto la bella sorpresa di una vincita da record, ben centomila euro. Ha decisamente fatto il pieno, di carburante e di fortuna.